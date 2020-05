'Falei com gente que seria difícil levar para a TV', diz Porchat sobre lives

Fabio Porchat Foto: Iara Morselli / Estadão

Fabio Porchat, apresentador e humorista, falou sobre as lives que tem feito nas últimas semanas por conta da quarentena motivada pela pandemia do novo coronavírus em entrevista ao perfil do Instagram do Canal Brasil nesta quinta-feira, 14.

O humorista, que já teve seu próprio talk-show de entrevistas no passado, o Programa do Porchat, e mais recentemente estava à frente do Que História É Essa, Porchat?, explicou que a origem da ideia veio após uma sugestão de sua esposa, Nataly.

"Minha mulher veio com essa ideia. Ela viu que a Miley Cyrus diariamente fazia uma live e eu resolvi mandar mensagem para alguns amigos perguntando se topavam. Comecei com Luciano Huck, Paulo Gustavo, e a coisa foi dando certo", contou.

"É o momento em que está todo mundo podendo falar, em casa. Está sendo uma experiência ótima, falei com muita gente boa que seria difícil levar até um programa de TV. Por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso, em uma live excelente", concluiu.

Sobre sua rotina na quarentena, Fabio Porchat comentou: "Além das lives diárias tenho feito aula de inglês, exercícios físicos, ajudo a cuidar da casa e ainda tenho assistido a muitos filmes antigos".