Falcão, do grupo O Rappa, recebe alta e desmente boato de enfarte

Marcelo Falcão anunciou novas datas dos shows de O Rappa Foto: Instagram/@marcelo_falcao

Marcelo Falcão já recebeu alta após ser internado na quinta-feira, 17, no Rio de Janeiro. Ele teve uma indisposição, foi submetido a exames e já está recuperado.

O vocalista do grupo O Rappa publicou um vídeo em seu perfil no Facebook para tranquilizar os fãs e também para anunciar as novas datas dos shows que foram cancelados. E aproveitou para desmentir o boato de que teria tido um princípio de enfarte.

"O que tive foi uma indisposição. Quem quiser passa lá no hospital e vê o laudo", disse o cantor em parte do vídeo. Confira: