'Falar mal não vai fazer de você uma pessoa melhor', desabafa Marina Ruy Barbosa sobre haters

Marina Ruy Barbosa está com cabelo mais moderno para viver a Luz, em 'O Sétimo Guardião' Foto: Denise Andrade/Estadão

A atriz Marina Ruy Barbosa publicou um desabafo sobre comentários negativos que são feitos em suas redes sociais nesta terça-feira, 6.

"Use a rede social para fazer algo mais útil. Falar mal das pessoas, xingar, diminuir, botar pra baixo, não vai fazer de você uma pessoa melhor, nem da outra pessoa pior. Mas pode, sim, magoar alguém", escreveu.

"O mundo tá cheio de ódio e as pessoas com o 'poder' de ficar atrás da internet só semeiam o ódio. Apenas parem. Atrás de toda tela tem alguém lendo e que pode realmente se machucar com o que vocês dizem!"

Em seguida, continuou seu apelo: "Se você não gosta de fulano, e ele nunca te fez nada, fica quieto. Eu vejo tanta gente vindo fazer comentários horríveis no meu perfil desmerecendo X ou Y..."

"Entendam que as pessoas não são públicas, são pessoas. E não é porque são atores ou cantores que sentem menos do que vocês, que não ficam tristes com gente semeando o ódio e diminuindo. Não é legal. Isso não é empatia", analisou.

Confira o relato completo de Marina abaixo:

