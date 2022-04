Fabiula Nascimento e Emilio Dantas compartilham fotos dos gêmeos

O ator Emilio Dantas e os seus filhos gêmeos, Roque e Raul. Foto: Instagram/@fabiulaa

Nesta segunda-feira, 18, a atriz Fabiula Nascimento publicou em seu Instagram algumas fotos dos seus filhos gêmeos, Roque e Raul, que completaram três meses recentemente.

Em um dos cliques ela aparece segurando as duas crianças no colo e em outro elas aparecem deitadas ao lado do pai, o ator Emilio Dantas. Há também uma imagem de três cachorros que fazem parte da família.

"Coelhinhos fofos esperando o papai voltar do trabalho. Feliz Páscoa", escreveu ela. Fabiula deu à luz dois meninos em 11 de janeiro deste ano.

Veja as fotos: