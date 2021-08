Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciam gravidez de gêmeos

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas estão esperando gêmeros, Roque e Raul. Foto: Sergio Zalis/Globo

A atriz Fabiula Nascimento está grávida e o marido dela, o ator Emilio Dantas, anunciou a gravidez de gêmeos na manhã deste domingo, 8, Dia dos Pais. No perfil dele no Instagram, há nove publicações, sendo que apenas uma, no centro, é da mulher com a barriga evidente.

"Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando para aprender e ensinar. Enquanto isso, sua mãe pergunta: Tá gostando até agora? E é mais. Duas vezes mais", escreveu o ator.

Fabiula repostou a foto no próprio perfil, desejando um feliz Dia dos Pais a ele. "Te amo imenso", disse.

O casal recebeu felicitações de personalidades como Fernanda Paes Leme, que escreveu: "Ah, que emoção! Que alegria! Que lindo! Que lindos! Parabéns!". Carol Castro, Maria Ribeiro e Bárbara Paz também expressaram a alegria do momento.

No Twitter, o nome de Fabiula ficou entre os assuntos mais comentados, figurando nos trending topics. Os fãs adoraram a novidade.

o acontecimento mais esperado de todo fandom da fabiula — isra | macau. (@schyrrilla) August 8, 2021

A fabiula grávida alegrou meu dia, juro — Madu ✨ (@parrillacrime) August 8, 2021

Lembrando que ano passado eu fanficava que a Fabiula estava grávida e contaria ao Emílio no dia dos pais, e esse ano veio mesmoooo! https://t.co/vKnFtNUfMt — yas (@workmyheart) August 8, 2021

fico em êxtase assim porque desde que eu entrei nesse fandom eu sempre, sempre vi tanto fabiula quanto emilio sonhando em ter filhos, e acabou que isso foi se tornando um sonho meu (e acredito que de todos os fãs também). E AGORA VEM AI! pic.twitter.com/IOSHLQzT2n — babs!¡ ♡ (@torlonichapada) August 8, 2021