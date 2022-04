Fabíola Gadelha anuncia nascimento da filha: 'Nossa Yarin chegou'

A jornalista Fabíola Gadelha deu à luz sua terceira filha, Yarin. Foto: Instagram/@fabiolagadelhaoficial

A jornalista Fabíola Gadelha deu à luz sua terceira filha na segunda-feira, 18. Yarin é fruto de seu casamento com o dentista Bruno Amaral e é a primeira filha do casal.

Em publicação no Instagram, Fabíola compartilhou imagens com a bebê e o marido ainda na maternidade e escreveu: "Nossa Yarin chegou. A felicidade toma conta da família Gadelha Amaral! A princesa nasceu as 12h11, com 3.375 kg, medindo 50 cm, super saudável. Muito obrigada por todo carinho e apoio que recebi de vocês".

A repórter dos programas Balanço Geral e Domingo Espetacular, da TV Record, já é mãe dos meninos Adriel e Adrian, fruto de seu primeiro casamento.

Confira a publicação: