Fábio Porchat vai pagar taxa de inscrição do Enem 2022 para 200 alunos

O humorista Fábio Porchat, junto do jornalista Glenn Greenwald e do político David Miranda, vai custear a taxa de inscrição do Enem 2022 para 200 vestibulandos. Foto: Twitter/@FabioPorchat

O ator Fábio Porchat vai pagar a inscrição no Enem 2022 para estudantes que não têm condições de realizar o pagamento.

O humorista já havia realizado a ação em 2021, mas dessa vez o artista dobrou o número de 100 para 200.

“Minha Gente! O Quebra Essa, Porchat está de volta! Lembra que no ano passado me comprometi a pagar 100 inscrições do Enem e a Maisa, o Glenn Greenwald e o David Miranda embarcaram junto comigo apoiando também? Vou repetir esse ano!”, anunciou Porchat em sua conta no Twitter.

O ator disponibilizou um formulário para que os interessados fizessem a solicitação. Nesta quarta-feira, 11, ele avisou que o processo já havia se encerrado.

"Muito obrigado quem enviou e boa sorte pra vocês!!! Estudem e agarrem a oportunidade! Valeu Glenn Greenwald e David Miranda pelo apoio!!! Todas os boletos preenchidos! Em breve nosso escritório envia comprovantes tudo certinho pra vocês aí pelo email do formulário!", escreveu o ator.

Muito obrigado quem enviou e boa sorte pra vocês!!! Estudem e agarrem a oportunidade! Valeu @ggreenwald e @davidmirandario pelo apoio!!! Todas os boletos preenchidos! Em breve nosso escritório envia comprovantes tudo certinhos pra vocês aí pelo email do formulário! https://t.co/PpbEs8loKI — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 11, 2022

As provas do Enem 2022 serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, nas versões impressa e digital.

Os candidatos devem fazer as inscrições na página do participante entre os dias 10 e 21 de maio. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio.