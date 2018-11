Fábio Porchat relembra história de seu primeiro beijo aos 13 anos

Fabio Porchat Foto: Instagram / @fabioporchat

O apresentador Fabio Porchat contou ter dado seu primeiro beijo aos 13 anos de idade durante o Programa do Porchat da última quinta-feira, 1º.

O assunto veio à tona em entrevista com o cantor Ruanzinho, que revelou ter tido seu primeiro beijo aos 11 anos de idade. "Com 11 anos? Você tá muito evoluído, precoce! Eu fui dar o primeiro beijo quase com 14, e mesmo assim eu era muito 'cabação'", disse Porchat.

"Eu não sabia. É ruim. Eu gostava da garota e tava nervoso, aí olhei pra ela, fiquei com medo de dar o primeiro beijo e sair errado. Tinha uma amiga dela [que falou]: 'Tá com medo?'. 'É, não sei como dar beijo'. Ela falou: 'Deixa eu te ensinar'. E a amiga dela me beijou."

Porchat ainda contou que a menina na qual estava de olho não gostou nada da situação: "Ela olhou, ficou brava e foi embora. Mas eu fiquei felizão!"

Confira o momento abaixo: