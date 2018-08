Porchat homenageia Agildo Ribeiro: 'A comédia brasileira perde mais um 'Grande''

Fábio Porchat e Agildo Ribeiro Foto: Reprodução Instagram/ @fabioporchat

Fábio Porchat publicou neste sábado, 28, no Instagram, uma foto ao lado do humorista Agildo Ribeiro, que morreu aos 86 anos, no Rio. "A comédia brasileira perde mais um Grande! [sic] Triste pensar num mundo sem as piadas do Agildo. Obrigado por tudo o que fez por nós", escreveu o apresentador da Record TV.

Sonia Abrão também lamentou a morte de Agildo Ribeiro ao compartilhar um vídeo do humorista interpretando o professor Aquiles Arquelau, personagem do Zorra Total, na TV Globo. "Morre Agildo Ribeiro, o 'Capitão do Riso', aos 86 anos, de problemas cardíacos. É o Brasil ficando cada vez mais triste", afirmou a apresentadora do A Tarde é Sua, na Rede TV.

A atuação mais recente de Agildo na TV foi uma participação no programa Tá no Ar, da Rede Globo, que homenageou antigos humoristas.