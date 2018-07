Fábio Porchat 'empresta' a voz para o aplicativo Waze

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 1º, o Waze anunciou uma nova voz para indicar os caminhos do aplicativo: Fábio Porchat. A parceria entre o GPS e o sócio do grupo Porta dos Fundos irá durar por todo o mês de junho, por causa do lançamento do longa Porta dos Fundos - Contrato Vitalício.

A proposta das gravações de Porchat é usar o humor e as frases famosas do comediante, como "Estamos prontos, Judith! Judith? Judith…"

A voz de Porchat já está disponível no aplicativo e pode ser acessada através dos dispositivos Android e iOS. Para colocá-la é preciso ir nas configurações do app, som, idioma da voz e escolher a opção 'Português (BR) - Porta dos Fundos'.