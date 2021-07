Fabio Porchat anuncia que pagará inscrições do ENEM para seguidores e personalidades decidem imitar

O humorista Fabio Porchat, que decidiu pagar inscrição no ENEM para 50 seguidores nas redes sociais Foto: Twitter/@FabioPorchat

A vida não está fácil para ninguém, muito menos para os jovens de baixa renda, que precisam arcar com as despesas de inscrição no ENEM. Pensando nisso, Fábio Porchat decidiu pagar o valor para 50 estudantes e divulgou a iniciativa no perfil oficial dele no Twitter.

"Eu vou pagar 50 inscrições do ENEM pra quem está passando por dificuldades e ainda não saberia como ia pagar! Vou quebrar essa! Sei que não é muito, mas espero que incentive mais pessoas a fazerem! Antes de tudo eu peço que, apesar de a seleção ser os 50 primeiros que enviarem, a gente tá passando por um momento difícil. Então, se você tem condição financeira, deixa para o próximo que precisa, ok?", ressaltou.

Eu vou pagar 50 inscrições do ENEM pra quem está passando por dificuldades e ainda não saberia como ia pagar! Vou quebrar essa! Sei que não é muito, mas espero que incentive mais pessoas a fazerem! Tá precisando dessa força na inscrição? Me manda AGORA https://t.co/FZS9cBNSYg — Fabio Porchat (@FabioPorchat) July 2, 2021

Fabio Porchat conseguiu dobrar a meta e contou com a colaboração do jornalista Glenn Greenwald e do deputado David Miranda, que também fizeram contribuições. As 100 bolsas de inscrição do ENEM acabaram em minutos.

Pessoal!!! Agora são 100 BOLSAS no total! Nossa rede do bem ganhou a contribuição do @davidmirandario e do @ggreenwald!!! O link está no Tweet abaixo! Fiquem atentos aos dados pra não ter erro hein? ❤️ https://t.co/Itkub5v0Pd — Fabio Porchat (@FabioPorchat) July 2, 2021

Pela terceira vez, Porchat teve de abrir as inscrições, pois a apresentadora Maisa e Guilherme Oliveira, empresário dela, também quiseram pagar para mais estudantes.

"Gente! Abrimos o link de novo porque a @maisa e o @_guilhermeO_ entraram na nossa rede e mais 50 inscrições vão ser pagas! Tá com o boleto aí do ENEM e os dados? Vocês são demais Maísa e Guilherme", escreveu o humorista.