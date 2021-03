Fábio Jr. revela que sofreu bullying na adolescência por querer ser artista

Fábio Jr. revelou que já sofreu bullying, em entrevista ao podcast de Fiuk Foto: Instagram/ @fabiojroficial

Fábio Jr. revelou que sofreu bullying na escola, durante sua adolescência, por querer ser artista. Em entrevista ao podcast Eu mesmo, Fiuk, o cantor se emocionou ao dar um conselho para o filho.

A conversa aconteceu antes de Fiuk entrar no Big Brother Brasil 21. O podcast reuniu desabafos de Fábio, contando que reviu valores morais com a ajuda da família.

"Ser artista era uma forma de provar para a minha família, para os meus amigos e para todo mundo que eu sabia o que queria. Eles sempre falavam: 'Isso aí vai ser artista?'. Sofri bullying para caramba na escola", disse.

"Me diziam: 'É você o artista? Sobe aí, então!' Me prendiam em uma veneziana, me amarravam e mandavam cantar na frente de todo mundo", contou Fábio Jr., revelando que conseguiu admitir suas fragilidades e emoções com o passar dos anos.

"Ser vulnerável é uma coisa que antigamente se pensava que homem não fazia. A gente tem que demonstrar isso. Principalmente com vocês [filhos]. Assumir minhas inseguranças, angústias, dúvidas. Compartilhar esses sentimentos (...) Isso tudo vai dar num lugar só. Esses sentimentos são que nem rios, que vão desaguar no mar. E o mar é o afeto", completou.

No podcast, o cantor também se emocionou ao dar um conselho para a vida do filho após o reality. "É importante assumir as dúvidas, as angústias dentro de você. E por isso o caminho do afeto é importante. Procure ser sempre útil, necessário. E você é necessário. Quero que sempre tenha serenidade para encarar os desafios".

Já escutaram o podcast? A conversa entre Fiuk e seu pai foi intensa ☁️ https://t.co/hNj8SOQwVP pic.twitter.com/iXrCczug0r — FIUK (@Fiuk) March 24, 2021

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais