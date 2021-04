Fábio Jr. recebe primeira dose da vacina contra covid-19: 'Brigadú'

Jorge Tadeu, de 'Pedra Sobre Pedra', é o personagem considerado o mais marcante de sua carreira pelo próprio Fábio Jr.. O fotógrafo chegava à fictícia cidade de Resplendor e, além de tirar fotos, também cuidava de uma árvore em frente à casa do prefeito, cujos frutos faziam com que entrasse em contato com quem os ingerisse. O personagem fazia sucesso com as mulheres, mas morria antes do fim da trama.











Foto: Reprodução de 'Pedra Sobre Pedra' (1992)/ Globo