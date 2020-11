Fábio Jr. homenageia esposa em aniversário de casamento: '4 anos'

Nesta segunda-feira, 21, Fábio Jr. sobe ao altar pela sétima vez. O cantor oficializa a união com Maria Fernanda Pascucci, que é gerente bancária e já foi presidente de um dos fã-clubes do cantor. A cerimônia para 200 convidados será em uma casa de eventos na zona oeste de São Paulo. A data também marca a comemoração de 63 anos do artista. Relembre as outras vezes em que Fábio colocou a aliança na mão esquerda

Foto: Divulgação/TV Globo