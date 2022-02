Fábio Jr. faz shows em comemoração ao Dia dos Namorados nos EUA

O cantor Fábio Jr Foto: Pedro Dimitrow

O cantor Fábio Jr. anunciou que fará uma passagem pelos EUA em comemoração ao Valentine’s Day, Dia dos Namorados celebrado no país nesta segunda, 14.

A primeira apresentação ocorreu no sábado, 12, na cidade de Boston, em Massachusetts.

Na segunda, o cantor passará por Orlando, na Flórida, e seguirá para Fort Lauderdale, também na Flórida, no dia seguinte.

Após voltar ao Brasil, Fábio Jr. também participará do lançamento de Me Tira da Mira, comédia brasileira em que atuou, pela primeira vez, com os filhos Fiuk e Cleo. O filme tem direção de Hsu Chien e estreia na próxima quinta-feira, 17.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais