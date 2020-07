Fábio Jr. fará live especial para o Dia dos Pais com transmissão pela Band e YouTube

Foto:

Fábio Jr. se prepara para a realização da da terceira live em meio à pandemia do novo coronavírus, desta vez, será uma homenagem para os pais.

O show virtual será no dia 9 de agosto, a partir das 15h45, e terá transmissão simultânea pela Band, Band FM, Nativa FM, Play FM e no canal oficial do artista no YouTube.

No repertório grandes sucessos como Alma Gêmea, Caça e Caçador, Só Você, 20 e Poucos Anos, e claro, Pai – que tem a composição assinada por Fábio Jr.

Pai de Cléo, Fiuk, Tainá, Krizia e Záion, o cantor promete uma apresentação inesquecível. "Já temos data marcada para o nosso próximo encontro, moçada. Será no dia 9 de agosto e eu e a Band estamos preparando tudo de um jeito bem especial! Vai ser legal pra caramba! Fiquem ligados! Brigaduuuuu!", convida Fábio Jr.

A live será realizada diretamente dos estúdios da Band em São Paulo.

Serviço:

Live Fábio Jr. – Especial Dia dos Pais

Quando: Domingo, 9 de agosto, às 15h45

Onde assistir: No canal oficial de Fábio Jr. no YouTube, pela Band, Band FM, Nativa FM e Play FM.

No Dia dos Pais do ano passado, Fábio Jr. compartilhou um momento de afeto com os filhos sentados, todos juntos, no sofá com o cantor. "Tudo meu! Feliz Dia dos Pais!", escreveu ele na ocasião.