Fábio de Melo responde a quem pede para ele cortar o cabelo

Padre responde a quem fala do cabelo e barba grandes dele. Foto: Instagram/@pefabiodemelo

O padre Fábio de Melo postou mais um vídeo engraçado como resposta a alguns pedidos 'deselegantes' que fazem a ele. Com um filtro do Instagram que modifica as feições, e incorporando o personagem Juscelino Edgar, ele se dirigiu a quem pede para ele cortar o cabelo e a barba.

"Tem muita gente, deselegantemente, me falando assim: 'eu acho que você devia cortar esse cabelo e fazer essa barba'. Uai, gente, o visual do outro pertence ao outro. Essa deselegância precisa parar", disse.

Em seguida, ele apontou para algo que também o incomoda nas pessoas. "Porque eu também fico incomodado com algumas coisas do visual dos outros. Essa sobrancelha desenhada, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, porque eu olho para a pessoa e não consigo prestar atenção do rosto dela. Eu não consigo, às vezes, nem prestar atenção no que ela está falando, meus olhos ficam só grudados naquela sobrancelha. Parece que foram feitas com uma caneta preta ou um pincelzinho", comentou.

Ainda sem perder a elegância, o padre pediu para que cada um fique com o visual que bem quiser. "Vamos acabar com essa deselegância e deixar que as pessoas possam ficar do jeito que elas querem: eu com minha barba, com meu cabelo grande, e 'ocê' com sua sobrancelha desenhada de caneta", disse.

Juscelino Edgar desabafando sobre a deselegância dos palpiteiros de plantão. Uma publicação compartilhada por pefabiodemelo (@pefabiodemelo) em Ago 16, 2017 às 6:00 PDT

