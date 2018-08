Fábio de Melo compara Galvão Bueno a Sonia Abrão na Copa do Mundo

Padre Fábio de Melo Foto: Instagram / @pefabiodemelo

O padre Fábio de Melo utilizou sua conta no Twitter para publicar alguns comentários bem-humorados em relação à estreia do Brasil na Copa do Mundo, no último dia 17.

Entre eles, comentou que o juiz mexicano estaria "manchando a reputação do Chaves, Dona Florinda, Sr. Barriga e professor Girafales", além de brincar que estava "chorando e comendo chocolate suíço" por conta do resultado.

Uma comparação entre o narrador Galvão Bueno e a apresentadora Sonia Abrão também chamou atenção. Fábio comentou sobre os momentos em que ambos precisam introduzir algumas propagandas em seus programas.

"Ao interromper a narração num momento tão tenso do jogo para falar dos conflitos da novela, Galvão experimenta o mesmo desconforto que Sonia Abrão experimenta sempre que precisa interromper um assunto pesado, difícil, para falar dos benefícios da 'plástica natural Heloísa Medina'".

Confira abaixo:

Ao interromper a narração, num momento tenso do jogo, para falar dos conflitos da novela, Galvão experimenta o mesmo desconforto que Sonia Abraão experimenta sempre que precisa interromper um assunto pesado, difícil, para falar dos benefícios da Plástica Natural Heloísa Medina. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 17 de junho de 2018

Não vou me envolver emocionalmente nesta copa porque não quero sofrer. Aí toca o hino e a pessoa já está aos prantos, abraçando todo mundo, enquanto mastiga um pedaço de frango. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 17 de junho de 2018

Chorando e comendo chocolate suíço. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 17 de junho de 2018

Este juiz juiz mexicano está manchando a reputação do Chaves, dona Florinda, Sr. Barriga, Professor Girafalis... Lamentável. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 17 de junho de 2018

