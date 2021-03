Fabio Assunção posta foto da mulher grávida: 'Não são gêmeas. São amores múltiplos'

Ana Verena, 27, espera o filho do ator Fabio Assunção, 49 Foto: Reprodução Instagram / @fabioassuncaooficial

Fabio Assunção, 49, postou na sua rede social a gravidez de Ana Verena, 27. Nesta segunda-feira, 22, o ator publicou uma foto da barriga da sua mulher, com quem se casou em outubro de 2020. É o primeiro filho do casal e o terceiro dele.

"Não são gêmeas. São amores múltiplos", declarou Fabio Assunção, recebendo o carinho de fãs e amigos. O filho do ator, João Assunção, 18, comentou: “Barriga enorme” e colocou um coração. Fabio também é pai de Ella Felipa, 9.

Ana e Assunção se casaram no civil durante a pandemia, com poucos convidados, que foram testados para covid-19 antes do evento. "Falar de quê? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje já é tudo. Ficamos pra chegar e chegamos, agora pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela. Verena e Fabio. 01.10.2020. (Ana Verena que agora é Assunção!)", portou o ator na ocasião.