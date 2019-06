Fábio Assunção dança Jonas Brothers com a filha e vídeo viraliza; assista

O ator Fábio Assunção e a filha Ella, de oito anos. Foto: Instagram/@fabioassuncaooficial

Não basta ser pai, tem de dançar com a filha. Fábio Assunção decidiu fazer uma performance de uma canção do grupo Jonas Brothers com a filha, Ella, de oito anos de idade.

A garota é fruto do relacionamento do ator com Karina Tavares. Eles se separaram há seis anos.

Fábio Assunção ainda é pai de João, de 16, do casamento com Priscila Borgonovi - relacionamento que terminou em 2005. Atualmente, ele está com Mel Pedroso, namoro que assumiu em maio deste ano.

Em fevereiro, o ator foi alvo de brincadeiras e piadas envolvendo o problema que tem com a dependência química. Máscaras com o rosto dele foram espalhadas durante o carnaval. Diversos artistas na ocasião saíram em defesa, ressaltando que Fábio sofre com o vício.

Nesta segunda-feira, 17, o ator decidiu compartilhar o momento de pai e filha no Instagram. “Sobre ontem”, escreveu na legenda do vídeo em que aparece dançando com Ella, provando que a presença da família pode ajudar, e muito, na reabilitação.

Assista ao vídeo: