Fabiana Karla é assaltada em praia de Pernambuco

Fabiana Karla publicou desabafo após ser assaltada em Pernambuco. Foto: Globo/Raquel Cunha

A atriz Fabiana Karla sofreu um assalto à mão armada na última terça-feira, 16, na Enseada dos Corais, litoral sul de Pernambuco. Os bandidos roubaram os celulares dela e de suas filhas, porém o aparelho dela foi recuperado pela Polícia Militar.

Fabiana publicou um vídeo no Stories do Instagram relatando o ocorrido. "Vocês viram meu último vídeo e eu cantando 'a paz invadiu meu coração'. Só que levaram a minha paz e meu celular também. Fui assaltada na praia, roubaram o meu iPhone 7 e o iPhone das minhas filhas, com arma e tudo", disse, referindo-se aos vídeos que havia publicado antes do assalto.

Em outro vídeo, ela aparece com o aparelho em mãos e agradece aos policiais pelo trabalho. "Não é porque é meu, é porque eles são competentes mesmo. Muito obrigada, policiais".

Posteriormente, ela publicou um desabafo em seu perfil. "Queria que meu tórax virasse um escudo pra protegê-los de um marginal aparentemente amador que estava tão amedrontado quanto nós, e que por inexperiência poderia efetuar um disparo. Minutos antes eu fazia um vídeo cantando 'a paz'... que ironia... onde está a nossa paz? Nessas horas a gente se pergunta é sobre os direitos humanos das vítimas – como eu e tantos outros", escreveu na legenda.