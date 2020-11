Fabiana Justus revela que contraiu coronavírus após usar máscara de tricô: 'To me sentindo idiota'

A influenciadora Fabiana Justus, que contraiu novo coronavírus Foto: Instagram/@fabianajustus

Uma das filhas do empresário Roberto Justus revelou, na rede social, que contraiu covid-19 usando máscaras de tricô. "Estou me sentindo uma idiota", desabafou.

Fabiana Justus explicou que recentemente aderiu aos produtos de tricô. "Até agora na pandemia estava usando máscaras cirurgicas e agora inventei de começar a usar máscara de tricô. Comprei porque acho lindas, super estilosas e você respira mais fácil. Mas eu tenho usado elas desde a semana passada e não sei se foi isso ou não, mas estou com medo de ela não ser muito boa de proteção", avisa.

A influenciadora disse que ficou abalada quando recebeu o diagnóstico. "Foi um baque para mim e a primeira coisa que eu pensei foi no contato que eu tive com pessoas de risco e comecei a chorar muito", disse.

Ela recebeu o resultado do exame positivo para o novo coronavírus há dois dias. "Muita gente perguntando sobre os sintomas. Estou bem, estava com uma sensação de 'entupimento' na cabeça, latejando muito a cabeça. A moleza e a fraqueza continuam, mas o médico falou que vai continuar alguns dias. Ontem fiquei com estado febril, mas nem tomei remédio nem nada", afirmou.

A influenciadora relatou também que se sentem muito cansada, mas que está melhorando. Ao mesmo tempo, está ansiosa com os próximos dias: "Os primeiros dias foram piores. Tinha até dor no estômago. Mas dizem que, nos 14 dias, o coronvaírus tem altos e baixos. O mais difícil pra mim é ficar longe das meninas".

Fabiana Justus é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, frutos do relacionamento com Bruno D'Ancona.