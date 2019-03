Fabiana Justus rebate críticas sobre maternidade: 'Não estou errada'

A empresária Fabiana Justus deu à luz gêmeas, Sienna e Chiara. Foto: Instagram/@fabianajustus

Fabiana Justus, que em meados de fevereiro deu à luz gêmeas, publicou um desabafo em seu perfil no Instagram após ser criticada sobre como estava levando a própria maternidade.

Na tarde deste domingo, 3, ela publicou uma foto para mostrar o look do dia e dizer que tinha conseguido um tempo para sair com o marido.

Segundo ela, algumas pessoas fizeram "comentários maldosos" na publicação, dizendo que ela tem "mil babás, é rica" e, por isso, consegue sair de casa, "que a maternidade real não é essa".

"Maternidade é maternidade. A realidade de cada um é de cada um! Quem foi que ditou as regras do que é certo e o que é errado quando a gente é mãe?", questionou Fabiana em um texto publicado nos stories da rede social.

Depois, a mãe de Sienna e Chiara publicou uma série de vídeos para comentar o caso. "Alguns comentários são desnecessários para deixar na página de uma mãe que está no puerpério. Por mais que eu saí hoje, passei maquiagem, eu continuo estando no puerpério", disse.

"Eu acabei de ter as minhas gêmeas, eu também não estou dormindo, minha olheira também existe, apesar de eu passar corretivo nela e talvez a outra pessoa não passar. Isso não quer dizer que eu não tenho olheira, não quer dizer que estou dormindo mais. Eu estou dormindo pouco, mas se eu resolvo não sofrer com isso, focar nas coisas maravilhosas, isso não quer dizer que minha maternidade é menos real do que das outras pessoas que sofrem mais", declarou a empresária.

Sobre a crítica de ter "mil babás", ela disse que tem condições de ter alguém de confiança para cuidar das filhas delas e que "isso não quer dizer que eu não me dedico, que eu não acordo de madrugada, que eu não estou lutando com a amamentação para fazer o melhor que eu posso".

Fabiana reforçou que, se ela consegue sair, não tem dores, foi porque o corpo dela reagiu dessa forma. "Isso não quer dizer que estou errada. Ninguém está errado".