Faa Morena, apresentadora da RedeTV, raspa cabelo em live: 'sonho'

Faa Morena raspa cabelo em live Foto: Instagram / @faamorena

A apresentadora Faa Morena, da RedeTV!, raspou seu cabelo em uma live realizada nesta quinta-feira, 21.

"Realizei um sonho de quase 50 anos, uma vida me imaginando com esse visual. Uma grande realização! Minhas madeixas irão para doação no Instituto Ronald McDonald", escreveu.

Faa Morena contou com a presença de sua nora, Julia, e a ajuda virtual de seu cabeleireiro, Tony, para raspar o cabelo.

Confira abaixo a live em que a apresentadora raspou a cabeça: