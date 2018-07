Fã com doença crônica realiza sonho de conhecer Justin Bieber

Justin Bieber durante show no Madison Square Garden em dezembro de 2016 Foto: Chad Batka/The New York Times

Kaline realizou um sonho na última quarta-feira, 29: conhecer Justin Bieber. O cantor a recebeu em seu camarim depois do show no Rio de Janeiro.

A garota paranaense sofre de artrite idiopática juvenil, uma doença autoimune que atinge as articulações de qualquer parte do corpo.

O encontro foi promovido pela ONG Make-a-wish, entidade que realiza sonhos de crianças portadoras de doenças graves por todo o mundo, a partir da ajuda financeira de voluntários.

Confira a foto:

As beliebers, como são conhecidas as fãs do astro, amaram a atitude do cantor e, principalmente, seu sorriso na foto.

@ProjetoJBFans o sorriso dele — Mandy | 94 days ☀️ (@breakallyson) 30 de março de 2017