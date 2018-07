Fã mirim de Wesley Safadão morre de leucemia dias após visita do ídolo

. Foto: Reprodução / Instagram @marianjinhoborges

Morreu nesta segunda-feira, 9, o menino Wesley "Safadinho", que havia chamado atenção na internet nos últimos dias de 2016, quando recebeu uma visita de seu ídolo, o cantor Wesley Safadão.

Tudo começou quando Edivânia, uma das enfermeiras do Albert Sabin, hospital em que estava internado, resolveu fazer um vídeo pedindo para que Safadão fizesse uma visita ao seu fã mirim de Irauçuba, Ceará. "A gente chama ele de Wesley Safadinho porque ele passa o tempo inteiro cantando as suas músicas", disse ela no vídeo.

Wesley atendeu ao pedido e fez uma visita ao garoto em seu quarto de hospital, onde presenteou o garoto com um boné oficial, jogou mini-sinuca e ainda cantou algumas de suas músicas em dueto. "Estou muito feliz de estar aqui. Pode ter certeza que quem está ganhando o presente aqui sou eu", afirmou o cantor na ocasião.

A leucemia de Safadinho, porém, já estava em estado avançado e o garoto não resistiu mais que dez dias após a visita do ídolo.