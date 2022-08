Fã joga nuggets em Harry Styles durante show e cantor brinca: 'Não como carne'; veja

Um objeto inusitado foi jogado no palco durante um show de Harry Styles na noite deste sábado, 27. Enquanto se apresentava na arena Madison Square Garden, em Nova York, o cantor foi 'atacado' com um par de nuggets de frango.

O artista, que segue uma dieta vegetariana, entrou na brincadeira. "Abordagem muito interessante. Quem jogou os nuggets de frango? Tem outro nugget aqui", disse enquanto mostrava o alimento para a plateia.

Em seguida, os fãs começaram um coro para que Styles comesse o nugget, ao que ele prontamente respondeu: "Eu não como frango. Não como carne. Desculpe".

O cantor então arremessou o primeiro nugget de volta para a plateia e resgatou o segundo do chão. "Em primeiro lugar, isso está gelado e vou assumir que é bem velho", continuou. "Você quer de volta? Por que?", perguntou à fã.

Depois de jogar o alimento de volta para a pessoa na plateia, Styles brincou: "Não coma. Você não sabe o que tem no chão. Não vá procurá-lo, nós vamos te arranjar outro nugget. Não tenha medo".

whoever threw the chicken nugget at harry styles, i love you pic.twitter.com/0uQbwtV1cD

Harry Styles, with a chicken nugget a fan threw on stage tonight for Love On Tour New York! #LoveOnTourNYC #Night5

27.8.22 pic.twitter.com/jOp7yVx96q