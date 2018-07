Fã joga cerveja no palco e Marília Mendonça se irrita: 'Jogue na sua avó'

Marília Mendonça Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Durante o show de Marília Mendonça no último fim de semana, em Senhor do Bonfim, na Bahia, um fã jogou uma lata de cerveja no palco. A cantora não gostou nada da atitude do rapaz.

"Tanta gente querendo uma cerveja para beber no domingão e você jogando cerveja, rapaz. Me respeita! Respeita nosso líquido sagrado", disse Marília. "Jogue cerveja na sua avó, rapaz."

Assista:

Esse é mais um caso de agressão contra cantoras sertanejas. Um homem subiu no palco e agrediu Simaria durante um show das irmãs.