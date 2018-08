Fã desenha Simaria e se decepciona com reação da cantora

Cantora faz parte da dupla sertaneja Simone e Simaria. Foto: Instagram / @simaria

A cantora Simaria recebeu um presente de uma fã, mas a reação que teve não foi das melhores. Os vídeos foram publicados no Instagram Stories do humorista Carlinhos Maia.

"Gente, tô aqui com a Simaria. Ela acabou de receber um desenho que fizeram pra ela mostrando ela um pouco, e eu achei assim, a cara dela", comentou o humorista. Em seguida, é possível escutar o barulho de um tapa que a artista dá no amigo, mas depois ambos caem em gargalhadas.

A fã havia desenhado a capa da música Um em um milhão, lançada recentemente pela dupla sertaneja Simone e Simaria. Quando ficou sabendo da reação da cantora, publicou em uma rede social: "Fiquei muito tempo sem desenhar, não estava mais me fazendo bem... Fui ao show da dupla Simone e Simaria. Gostei muito, resolvi fazer um desenho da dupla. Fiz com carinho, não sou nenhuma profissional, nunca fiz curso algum. Me enviaram um vídeo que o Carlinhos Maia mais a Simaria reagindo ao desenho com deboche… Isso me deixou muito triste. Obrigada por fazer eu perder minha vontade de desenhar de fazer o que me fazia bem".

