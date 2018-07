Fã de Justin Bieber perde o controle ao ficar sem ingresso para show no Brasil

Após não conseguir ingresso para a apresentação do cantor Justin Bieber em São Paulo, uma fã invandiu a fonte do ponto de vendas para expressar sua raiva. Foto: Reprodução/Twitter

Os ingressos para a turnê do cantor Justin Bieber no Brasil começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 31, e já estão se esgotando.

Além dos tickets liberados pela internet desde a madrugada desta segunda, é possível comprar ingressos em pontos de venda físicos de várias cidades.

Em São Paulo, uma fã que não conseguiu garantir sua entrada invadiu a fonte do Citibank Hall para expressar sua raiva.

Em São Paulo, uma fã não conseguiu ingressos e entrou dentro da fonte do Citibank Hall e começou a gritar.#PurposeWorlTourBR pic.twitter.com/npoM2UPCRq — Bieber Mania Brasil (@biebersmaniacom) 31 de outubro de 2016

As filas em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Curitiba chegaram a mais de cem pessoas durante a manhã. Após o anúncio de que o show na capital paulista já está esgotado, fãs foram ao Twitter pedir uma apresentação extra no Brasil.

@t4f SHOW EXTRA! Um monte de fã ficou sem ingresso e ninguém aqui quer desistir de ir!!! #JustinBrazilNeedsAnExtraShow — gabi (@biebervonne) 31 de outubro de 2016

O cantor tem apresentações marcadas no Rio de Janeiro, em 29 de março, e em São Paulo, no dia 1º de abril. É a terceira vez do artista no País, dessa vez com a turnê Purpose World Tour, que traz sucessos como Sorry e Love Yourself. No Rio, o valor dos ingressos vai de R$190 a R$750. Em São Paulo, varia entre R$125 e R$750. Os dois shows têm setores especiais que chegam a R$ 2,8 mil.