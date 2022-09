Fã de Guns N' Roses é demitida após filmar Axl Rose dentro de hotel em Manaus

Conforme o relato de Tayrine Lacerda, vídeo que mostra Axl Rose entrando em hotel de Manaus vazou 'mundialmente'. Foto: Instagram/@taylacerda_pessoal

ATUALIZADA ÀS 15h32 de 1º/9/2022.

Uma funcionária foi demitida após filmar o momento em que Axl Rose, vocalista da banda Guns N' Roses, entra em um hotel em Manaus. Tayrine Lacerda é fã do grupo e publicou um vídeo no Instagram contando sobre o caso.

Na publicação, Tayrine afirmou ter enviado o registro para dois grupos sem imaginar a proporção que ganharia. "Quando percebi o que poderia acontecer, fui apagar para todos, mas o vídeo vazou mundialmente", disse.

Segundo a fã, a intenção "foi a melhor possível" e ela alegou que nunca faria nada para prejudicar ninguém, especialmente quem a deu a oportunidade.

"Nem nos meus maiores sonhos imaginei servir ou dar boa noite para o maior astro do rock. Não corri, não gritei, mantive a postura e respeitei todos eles", destacou.

Nos stories, Tayrine esclareceu que ainda estava em período de experiência e que seria contratada pelo hotel como bartender para servir a banda. "Infelizmente, eu vacilei", lamentou.

No feed, ela contou que ainda está buscando um autógrafo dos membros do grupo. "Quem puder me ajudar, eu agradeço. Isso vai ficar para a história da minha vida, da minha filha, por gerações e gerações", disse.

Ao Estadão, o hotel enviou uma nota se posicionamento sobre o caso. "Para hospedar a banda Guns N' Roses em Manaus, o hotel Juma Ópera firmou um contrato com a produtora de shows no Brasil que previa o respeito à privacidade dos músicos. Toda a equipe do hotel foi instruída a não tirar fotos ou fazer vídeos."

O Guns N' Roses se apresenta nesta quinta-feira, 1º, em Manaus. A banda será a principal atração do dia 8 de setembro no Rock in Rio.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais