Fã critica Sandy em post de Junior, e ele responde: 'Cuide da sua vida'

Cantor discutiu com uma fã que criticou Sandy em seu perfil no Instagram. Foto: Ramón Vasconcelos/Globo

O cantor Junior Lima discutiu com uma fã que criticou a decisão de Sandy de não querer expor o filho Theo. Ela comparou a cantora com Monica Benini, esposa de Junior, que espera o primeiro filho do casal e compartilha imagens da gravidez nas redes sociais. O comentário foi feito em uma dessas fotos.

"Acho que Junior não vai ser igual a Sandy, de ficar escondendo o filho. No caso de Sandy, ela já ficou neurótica em relação a querer expor o Theo", escreveu a seguidora.

Em seguida, a mulher compara o fato com Monica, que tira fotos mostrando a barriga. "Sandy nunca fez isso, jamais ela com essa coisa de ser discreta. Chega ser um porre", disse.

Como resposta, Junior enumerou cinco motivos pelos quais a comparação seria indevida. "Julgar as pessoas já é errado. Julgar sem conhecer a pessoas de verdade é pior ainda", começou. O cantor ainda deu uma dica: "Ler comentários inteiros sem nenhuma pontuação, sim, é um porre! Pontue seus textos".

Depois, a seguidora pediu desculpas e disse que chegou a defender Sandy quando ela pediu para um fã apagar fotos que ele tinha publicado do filho dela.

Veja os comentários completos abaixo:

Fã critica Sandy em post de Junior Lima. Foto: Instagram.com/junior_lima

