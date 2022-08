Acusado de diversos crimes, Ezra Miller alega ‘problemas de saúde mental’

Astro de 'The Flash', Ezra Miller coleciona polêmicas na Justiça. Foto: Neil Hall/Reuters

O nome de Ezra Miller tem sido sinônimo de polêmica nos últimos meses, isso porque o ator se envolveu em uma série de crimes, sendo preso algumas vezes neste ano. Após toda repercussão, ele resolveu se manifestar sobre seu comportamento, alegando ter passado por um “período de crise intensa”.

À Variety, Ezra encaminhou um comunicado declarando: “agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo.”

Na sequência, o ator expôs arrependimento por suas ações. “Quero pedir desculpas a todos que alarmei e aborreci com meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, pontuou.

Vale ressaltar que Miller interpreta The Flash desde 2016. Apesar das acusações, o filme solo do herói já teve as gravações encerradas e tem estreia prevista para junho de 2023.