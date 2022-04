Ezra Miller pode ficar de fora de projetos da Warner Bros. após ser preso

Reunião foi realizada para decidir futuro de Ezra Miller na DC após confusão em bar. Foto: Grant Pollard/Invision/AP

A ator Ezra Miller pode ser cortado de seus projetos na Warner Bros. após se envolver em uma briga de bar e ser preso no Havaí, no dia 27 de março. De acordo com a revista Rolling Stone, a empresa realizou uma reunião com os executivos da DC para discutir o futuro do ator, que interpreta o herói The Flash na franquia.

O veículo diz que uma fonte confiável informou que o consenso foi de pausar quaisquer projetos futuros envolvendo Miller, incluindo possíveis aparições em outros filmes do universo DC. Um filme solo de The Flash está previsto para ser estrear em 2023. Inicialmente, o longa seria lançado em novembro de 2022, mas foi adiado para o próximo ano.

A Rolling Stone afirmou que uma fonte de dentro da produção disse que Miller tinha "colapsos frequentes" durante as gravações do filme. "Ezra tinha um pensamento em sua cabeça e dizia 'eu não sei o que estou fazendo'", disse.

Pouco antes, no final de 2020, o ator participou das filmagens de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, que chega aos cinemas brasileiros em 14 de abril. Ainda não há informações sobre a participação de Miller em uma possível sequência.

O ator está envolvido em uma série de polêmicas, após ter sido preso por causar uma briga no Havaí e ser acusado de roubo e ameaça por um casal local. Até o momento, ele não comentou os incidentes.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais