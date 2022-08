Ezra Miller filmou cenas adicionais de 'The Flash' mesmo após acusações

O ator Ezra Miller foi detido em um bar no Havaí após confusão com outros clientes. Foto: Neil Hall/Reuters

Mesmo após algumas prisões durante uma viagem ao Havaí e o surgimento de várias denúncias de agressão e abuso, Ezra Miller participou da filmagem de cenas adicionais para The Flash nos últimos meses.

De acordo com informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter, as refilmagens aconteceram ainda durante os meses do verão americano - ou seja, após junho. As denúncias contra Miller começaram a surgir entre março e abril.

As acusações se intensificaram nos meses seguintes, culminando em uma acusação formal de furto em Vermont (EUA). Segundo o veículo, as gravações aconteceram "sem grandes incidentes".

Em The Flash, Maribel Verdú será Nora Allen, a mãe do Flash, e Ron Livingston será Henry Allen, pai do herói. Ben Affleck também tem seu retorno confirmado, assim como Michael Keaton, que foi Bruce Wayne em Batman (1989) e Batman: O Retorno (1992).