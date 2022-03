Ezra Miller é preso por 'conduta inapropriada' em bar no Havaí

O ator Ezra Miller foi detido em um bar no Havaí após confusão com outros clientes. Foto: Neil Hall/Reuters

Ezra Miller, astro de The Flash e Animais Fantásticos foi preso em um bar no Havaí no domingo, 27. Segundo o site Deadline, a polícia do Havaí fez uma publicação no Facebook e o ator foi preso por conduta desordeira e agressão.

"Miller ficou nervoso quando clientes do bar começaram a cantar karaokê. Ele começou a gritar obscenidades e, em certo ponto, arrancou o microfone da mão de uma mulher de 23 anos que estava cantando. Depois, atacou um homem de 32 anos que estava jogando dardos. O dono do bar pediu a Miller que se acalmasse várias vezes, sem surtir efeito", diz o comunicado oficial da polícia.

Ainda segundo a publicação, o ator de 29 anos foi liberado após pagar uma fiança de 500 dólares, cerca de R$ 2.300 na cotação atual.

Confira o post: