Expulsa do 'BBB16', Ana Paula se compara a Marcos: 'não cometi crime nenhum'

Ana Paula Renault afirmou não gostar de Emily e que nenhum dos participantes restantes merecem o prêmio. Foto: Globo/Paulo Belote

Participante expulsa do BBB16, Ana Paula Renault disse, em entrevista à rádio Jovem Pan nesta quinta-feira, 13, que Emily será a grande vencedora da atual edição do programa. Durante o programa Morning Show, ela também falou sobre a expulsão de Marcos — namorado de Emily na casa — e se retratou com Boninho, diretor do núcleo de variedades da Globo.

Apesar de achar que a jovem deverá ser a vencedora do BBB17, Ana Paula, que disse não gostar de Emily, afirmou que nenhum dos finalistas do programa deveria ganhar. “A Globo poderia doar para alguma instituição de caridade ou o Criança Esperança”, comentou. “Nenhuma das três finalistas demonstrou que merece o prêmio.”

Jornalista e colunista, Ana Paula foi expulsa da casa no ano passado após agredir Renan, um de seus principais rivais no programa. Ela reconhece ter cometido um erro, mas afirmou que sua situação é diferente da de Marcos. “Ambos estamos errados, mas eu não cometi crime nenhum. Já o doutor Marcos infringiu a lei. Foi algo externo que interveio no BBB”, pontuou.

A ex-BBB também abriu o jogo sobre a relação com Boninho, que a bloqueou nas redes sociais no ano passado após uma discussão. “Não sei por que você me bloqueou, mas entendo que possa ser pela minha fã base, que te enche muito a paciência”, contou ela. “Espero que não tenha se magoado comigo e qualquer problema pode me ligar. Eu te amo mesmo e amo o Big Brother Brasil.”