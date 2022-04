'Expo Chorão': mostra traz acervo pessoal e exclusivo do cantor que faria 52 anos neste sábado

O cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., durante o Atlântida Festival, realizado no palco do Centro de Eventos da Fiergs, na cidade de Porto Alegre, em 2010. Foto: Fábio Berriel/AE

Uma exposição em homenagem ao cantor Chorão, da banda Charlie Brown Jr., ocorre neste sábado, 9, no LayBack Park Santos, no litoral paulista.

A Expo Chorão estreia no dia em que o artista completaria 52 anos de vida. Chorão foi encontrado morto no seu apartamento, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, no dia 6 de março de 2013.

Um laudo da Polícia Civil na época apontou que o vocalista sofreu uma overdose de cocaína.

A mostra é aberta ao público e ficará disponível por uma semana no local. Os visitantes conseguiram ter acesso a um acervo pessoal e exclusivo de Chorão, com itens como skates, guitarras, roupas, acessórios, fotos raras, e até mesmo, rascunhos de composições.

Ainda será lançado no evento um vídeo inédito do cantor, gravado em 2010, no Rio Tavares Mother Fucker (RTMF ), um movimento cultural que reúne skatistas em Florianópolis, em Santa Catarina.

Além de conhecer peças do acervo do artista, os fãs também poderão customizar skates com adevisos exclusivos do Charlie Brown Jr. e fazer flash tattoos com trechos de músicas da banda.

LayBack Park Santos

Endereço: Avenida Conselheiro Nébias, 630, Santos.

Horário de funcionamento: De terça-feira a quinta-feira, de 12h às 23h; às sextas e aos sábados, de 12h à 0h, e aos domingos, de 16h às 23h.