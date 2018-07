Ex-Spice Girl consegue medida protetiva contra o marido

Mel B conseguiu medida protetiva contra seu marido após denúncia de uma série de absusos cometidos por ele ao longo dos anos. Foto: Reuters/Gus Ruelas

Mel B, ex-integrante do grupo musical Spice Girls, conseguiu medida protetiva contra seu marido, o produtor musical Stephen Belafonte, segundo o TMZ. Ela entrou com pedido de divórcio no mês de março, mas como o processo está em andamento ele ainda vivia na mesma casa que ela e seus três filhos. Com essa medida em vigor, agora Belafonte terá que deixar a casa e não poderá mais se aproximar dela ou dos filhos.

Na justificativa da medida protetiva, os advogados de Mel B falam que ela teme sobre sua própria vida e de seus filhos e também narram uma sequência de abusos que começaram no primeiro ano de casamento, em 2007. Dentre os episódios estão uma série de atos de violência doméstica, abuso sexual, infidelidade e ameaças de morte.

Conversando com o site americano , Belafonte negou as acusações e disse que isso é uma tentativa de torná-lo o vilão da história toda. “Algum advogado fez a cabeça dela e está ganhando muito dinheiro em cima desse caso”, disse.