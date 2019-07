Ex-sogro de Fábio Assunção deverá pagar dívida de R$ 1,5 milhão a ator

O ator Fabio Assunção. Foto: Instagram/@fabioassuncaooficial

Há quatro anos, Luis Felipe Tavares recebeu a quantia de R$ 1 milhão de Fábio Assunção. Tavares é pai de Karina, ex-mulher do ator, com quem tem uma filha. Na época, de acordo com a defesa de Fábio, o acordo era que o empréstimo deveria ser pago em 90 dias. Os advogados de Tavares negam.

Nesta terça-feira, 16, a Justiça decidiu que Fábio Assunção deverá receber a quantia de R$ 1, 5 milhão, com a correção monetária. A sentença ainda tem a possibilidade de recurso, já que é em 1ª instância.

De acordo com a defesa de Tavares, não existia prazo para o pagamento da dívida, mas a juíza Paula Rocha da Silva e Formoso rejeitou a alegação. “O réu não trouxe aos autos nenhum tipo de documento que provasse esse fato modificado do seu direito”, diz a sentença.

A Justiça pediu uma perícia em um imóvel, de propriedade de Tavares, no valor de R$ 9,9 milhões, no Jardim Europa, bairro nobre da capital paulista. O local foi colocado como penhora em outro processo ao qual o ex-sogro de Fábio responde, ação movida pelo condomínio.