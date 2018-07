Ex-RBD adota foto de Dilma no perfil após perder aposta na Copa

Alfonso e Dilma. Foto: Instagram / @ponchohd | Instagram / @dilmarousseff

O ator Alfonso Herrera, conhecido por ter integrado o elenco da novela mexicana RBD e da série Sense8, chamou atenção nas redes sociais ao mudar sua foto de perfil para uma da ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff.

Poncho, como é conhecido pelos fãs, fez uma aposta com o perfil de humor Dilma Bolada de que a seleção de seu país, o México, eliminaria o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo - caso isso não ocorresse, usaria uma foto de Dilma até o fim do mundial. Com a vitória brasileira por 2 x 0, cumpriu o combinado.

Sem a equipe do coração no torneio, Alfonso garante que já tem nova torcida: "Vou com o Brasil! Isso é definido".

Carminha. A atriz Angélica Vale, conhecida por ter protagonizado a novela A Feia Mais Bela, feita pela rede mexicana Televisa e exibida no Brasil pelo SBT na década passada, também chamou atenção nas redes sociais ao pagar uma curiosa aposta que havia feito com seus seguidores.

Se a seleção de seu país, o México, fosse eliminada pelo Brasil, trocaria sua foto de perfil no Twitter por uma da vilã Carminha, interpretada por Adriana Esteves em Avenida Brasil, novela de 2012.

Confira abaixo as duas apostas que foram cumpridas:

Angelica Vale com icon da carminha Poncho com icon da Dilma QUE DELÍCIA DE DIA VEM HEXA pic.twitter.com/Qoc8KTdFQo — tai loves camila (@cablesgrl) 2 de julho de 2018

Angelica vale com perfil de Carminha, esse momento eh meu! pic.twitter.com/5oNqPO65Ic — ƒernɑndɑ (@dreamshogaza) 2 de julho de 2018

GENTE KKKKKKK o poncho aceitou uma aposta que caso o mexico perdesse ele iria usar icon da Dilma KKKKKK eu to passando mal pic.twitter.com/G3Q0j9TWUn — thay (@favstribbiani) 2 de julho de 2018

Eu não sei por quanto tempo isso vai rolar então tirei print e estou postando pra eternizar Sim, o Poncho mudou o icon pra uma foto da Dilma KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Tudo isso porque o México perdeu ontem e ele perdeu a aposta#ChoiceFandom #BTSARMY #TeenChoice • @BTS_twt pic.twitter.com/km67VktkGO — Nath (@hangulptbr) 3 de julho de 2018

EU TO DESACREDITADA QUE O PONCHO APOSTOU QUE SE O MÉXICO PERDESSE ELE USARIA A FOTO DA DILMA. ELE TÁ USANDO A FOTO!!!! OBRIGADA @DEUS POR ESSE MOMENTO!!!!! pic.twitter.com/81t0a7lYFL — Karolaine (@karolaineabib) 3 de julho de 2018

Corrección su majestad... Se usará la foto de perfil un día entero. https://t.co/0cVE5E8xB5 — Alfonso Herrera (@ponchohd) 1 de julho de 2018

Perdí la apuesta @diImabr, ni hablar! A pagar la apuesta... — Alfonso Herrera (@ponchohd) 2 de julho de 2018

Más o menos su majestad... https://t.co/gJjOkopHG8 — Alfonso Herrera (@ponchohd) 2 de julho de 2018

Voy con Brasil! Eso es definitivo! https://t.co/vVN2hczme4 — Alfonso Herrera (@ponchohd) 3 de julho de 2018

Saben que AMO a Brasil y su gente... Pero hoy, a apoyar a mi país... Y si acepto la apuesta, si gana Brasil, cambio mi avatar, solo por hoy... ¡Jajaja! ¡Viva México! — Angelica Vale (@angelicavale) 2 de julho de 2018