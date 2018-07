Ex-participante de 'A Fazenda' é encontrada morta dentro de apartamento no Rio

Heloísa Faissol é encontrada morta no Rio de Janeiro Foto: Divulgação/ Rede Record

Na tarde dessa quinta-feira, 2, policiais militares foram acionados e encontraram a socialite e funkeira Heloísa Faissol, de 46 anos, morta em seu apartamento em Copacaba, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo nota da assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e um procedimento foi instaurado na 13ª Delegacia de Polícia, em Ipanema, para apurar a morte. Já foi realizada perícia no local e investigações estão em andamento; o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa do falecimento.

Heloísa Faissol integrou o elenco da sétima edição do reality show, exibida pela Record TV em 2014.

Filha do dentista renomado Olympio Faissol, ela vinha de uma família de classe alta e tradicional no Rio. Heloísa também ficou conhecida pelo apelido de 'Helô Quebra-Mansão', pois dava festas no Morro da Babilônia e cantava funk.