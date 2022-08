Ex-paquitas se reencontram e coreografam ‘Planeta Xuxa’

Reencontro das ex-paquitas em um shopping no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/@barbaraborgesoficial

O Planeta Xuxa marcou o final dos anos 1990 e início de 2000, e mesmo após 20 anos, a atração segue lembrada. As paquitas, inclusive, resolveram se reunir no último domingo, 21. Na ocasião, elas reviveram a época que dividiam o palco com a rainha dos baixinhos.

Andressa Cruz, Bárbara Borges, Vanessa Melo, Caren Lima e Gisele Delaia se reencontraram em um shopping do Rio de Janeiro e, além de muitos registros em fotos, se jogaram na coreografia de Planeta Xuxa, música de abertura do programa de mesmo título.

“Quando as amigas se encontram e relembram a coreografia de milhões! Mas com um detalhe: no banheiro do shopping”, publicou Andressa Cruz. E o resultado não poderia ser outro: muitos elogios de anônimos e famosos.

O momento nostalgia não passou despercebido de Xuxa Meneghel, que compartilhou o vídeo em seu Instagram, declarando: “Uma vez paquita, sempre paquita”.