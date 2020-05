Ex-paquita Andréa Veiga desabafa: ‘nem todos os artistas são ricos’

A ex-paquita Andréa Veiga publicou uma foto em que está meditando em uma laje Foto: Instagram / @veigaandrea

A ex-paquita e apresentadora Andréa Veiga fez uma publicação em sua conta no Instagram nesta quinta-feira, 28, em que rebateu falas de pessoas que acreditam que todos os artistas estão passando o período de quarentena bem. Ela aparece em uma foto meditando em cima de uma laje e falou sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus em sua vida.

“Para quem enche a boca pra dizer que pra artista é fácil passar a quarentena, porque têm casas enormes com piscinas!”, disse Andréa na publicação. Ela explicou que a laje do prédio em que mora é o único lugar onde consegue tomar Sol para ajudar na produção de vitamina D.

Na publicação ela também falou sobre as consequências da pandemia do novo coronavírus em sua vida profissional: “nem todos os artistas são ricos, milionários e cheios de grana . No meu caso, vivo de teatro, cinema, televisão e audiolivros. Todos os segmentos estão parados por causa da pandemia”.

“Bom dia pra você que tem sempre uma palavra áspera para falar o que não sabe”, concluiu Andréa. A artista fez parte da primeira geração de paquitas, as assistentes de palco da apresentadora Xuxa, que atuaram no final da década de 1980.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais