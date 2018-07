Ex-One Direction, Zayn Malik vira produtor executivo em Hollywood

Foto: Reprodução / Instagram

O ex-membro do One Direction, Zayn Malik, conseguiu um trabalho como produtor executivo em um novo drama que será produzido em Hollywood.

Zayn, que deixou a banda em 2015, teria assinado um contrato para fazer um programa de TV sobre fazer parte de uma boyband, que está sendo produzido pelos criados da conhecida comédia estadunidense Entourage. Ele deverá recrutar os atores e negociar com os roteiristas em sua nova função.

"Esse é um grande acordo para Zayn. Ele tem tido a oportunidade de se colocar em diferentes projetos fora do mundo da música e isso é uma ideia perfeita. É um assunto que ele sabe bastante, e vai ser capaz de lembrar de suas experiências para ajudar os roteiristas do programa. Se a série for bem, ele receberá os aplausos da indústri", disse uma fonte ao jornal The Sun.

Recentemente, o cantor revelou que se inspira em Harry Styles, seu ex-companheiro de banda que está filmando na França, Holanda e Reino Unido para seu papel no próximo filme de Christopher Nolan, Dunkirk.

"Eu comecei a atuar quando estava na escola com o teatro, e logo em seguida comecei a estudar música. Parei completamente quando me juntei à banda, mas definitivamente eu estaria interessado se me dessem o papel certo", afirmou.