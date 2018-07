Ex-One Direction promete aparecer nu caso sua música chegue ao topo das paradas

O cantor britânico Liam Payne diz que se a música Strip That Down alcançar o topo das paradas, ele aparecerá nu Foto: instagram.com/liampayne

Poucos dias após divulgar o primeiro single da carreira solo, o cantor britânico Liam Payne aumentou as apostas para o sucesso da música. Em entrevista a radio Vodafone's Big Top 40, Payne disse que se o single alcançar o topo das paradas, ele aparecerá nu.

"Se conseguirmos o número 1, vou ficar pelado mesmo". Stirp That Down, uma parceria entre Payne e Quavo, do grupo Migos, já tem em seu DNA nomes associados ao sucesso e topo das paradas. A música foi escrita por Payne, em parceria com Steve Mac e Ed Sheeran.

O cantor, no entanto, não especificou se a meta é a lista Billboard ou do iTunes.