Ex-noivo de Lady Gaga quer reatar com a cantora

Lady Gaga e o ator Taylor Kinney foram juntos ao Globo de Ouro deste ano Foto: Reuters

Lady Gaga e ator Taylor Kinney terminaram o noivado em julho, mas ele tem falado sobre voltar com a cantora. "Taylor realmente espera que eles fiquem juntos novamente", disse uma fonte próxima ao ator.

Outra fonte disse a revista 'Us Weekly': "há ainda uma chance de uma reconciliação. Gaga ainda se sente terrível e espera que eles possam se acertar". A cantora recentemente tirou seus pertences do apartamento de Chicago onde morava com Taylor, mas optou por manter o anel de 15 quilates de noivado em forma de coração.

Quando terminou o noivado, a cantora pediu aos fãs para continuarem torcendo pelo casal, enquanto eles lidam com a "longa distância e horários complicados" que os mantêm separados.

"Taylor e eu sempre acreditamos que somos almas gêmeas. Assim como todos os casais, temos altos e baixos, e estamos dando um tempo. Ambos somos artistas ambiciosos, com a esperança de superar a longa distância e os horários complicados para manter o amor que nós sempre compartilhamos. Por favor, nos ajudem a criar raízes. Nós somos como todo mundo e, realmente, amamos um o outro", escreveu Gaga no Instagram.

O ator de 35 anos e a cantora ficaram noivos no Dia dos Namorados no ano passado.