Ex-namorado é preso sem fiança acusado de matar Amie Harwick, ex de Drew Carey

Amie Harwick foi noiva do ator e apresentador de TV Drew Carey. Foto: Instagram/@dramieharwick

Gareth Pursehouse, ex-namorado da terapeuta familiar e sexual Amie Harwick, que atuava em Hollywood, foi preso novamente acusado de matá-la, mas desta vez sem possibilidade de fiança.

Amie, que foi noiva do ator Drew Carey, foi encontrada morta na madrugada de sábado, 15, após cair de uma sacada do terceiro andar. Por volta de 16h30 do mesmo dia, Pursehouse foi preso, mas liberado na terça-feira depois de pagar fiança de US$ 2 milhões.

Nesta quarta-feira, 19, ele foi detido novamente sob um mandado sem fiança, segundo informou o Ministério Público do Condado de Los Angeles, e, pelas acusações, pode ser condenado à pena de morte.

Além de assassinato, ele é acusado de roubo residencial, com a alegação circunstancial especial de se esconder e esperar pela vítima com a intenção de matá-la.

Amie Harwick foi encontrada inconsciente no chão perto de 1h15 de sábado depois de policiais responderem a um relato sobre uma "mulher gritando" em um bairro de Hollywood Hills. Uma amiga dela disse à polícia que ela estava sendo agredida. Levada ao hospital, a terapeuta morreu horas mais tarde devido aos ferimentos.

Recentemente, Amie expressou medo de Pursehouse e pediu uma medida cautelar contra ele, que havia expirado e, por isso, os dois tinham se visto nas últimas semanas, segundo a polícia.

A terapeuta foi noiva do ator Drew Carey, personalidade da TV e apresentador do programa The Price Is Right. Os dois se separaram em 2018.

Com informações da Reuters