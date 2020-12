Ex-namorada de Eduardo Galvão faz homenagem: ‘Perco um grande amor’

A influenciadora Saory Cardoso lamentou a morte de Eduardo Galvão no Instagram Foto: Instagram/ @saorycardoso

A ex-namorada de Eduardo Galvão, Saory Cardoso, de 24 anos, publicou uma homenagem ao ator na manhã desta terça-feira, 8, no Instagram. Os dois se relacionaram por alguns meses em 2017.

A influenciadora digital e participante da segunda temporada do De Férias com o Ex Brasil, publicou uma série de fotos e vídeos ao lado do ex e, na legenda, lamentou a perda de um grande amor.

"Como dói... Eu vou continuar falando para todo mundo 'o Eduardo Galvão é a melhor pessoa que eu já conheci na vida'. Eu tinha certeza que você ia ficar bem e iríamos brindar sua recuperação”, escreveu ela.

“O mundo perde o ser humano mais alegre que existiu e eu perco um grande amor! Te amo pra sempre, aqui tá doendo demais", declarou. Nos comentários, diversos seguidores de Saory também lamentaram o ocorrido.

Eduardo Galvão tinha 58 anos e morreu na madrugada de hoje por complicações da covid-19. Ele estava internado há 11 dias, em um hospital particular no Rio de Janeiro e passou seus últimos dias na UTI.