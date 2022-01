Ex-Miss EUA Cheslie Kryst é encontrada morta após cair de prédio em Manhattan

A ex-Miss Estados Unidos Cheslie Kryst caiu do edifício Orion Condominium por volta das 7h (horário local) de domingo, segundo o Departamento de Polícia de Nova York. Foto: REUTERS/Elijah Nouvelage

A ex-Miss Estados Unidos Cheslie Kryst, que trabalhava como correspondente de entretenimento para o programa televisivo Extra, foi encontrada morta após cair de um prédio no centro de Manhattan, disse a polícia nesta segunda-feira.

Kryst caiu do edifício Orion Condominium por volta das 7h (horário local) de domingo, segundo o Departamento de Polícia de Nova York. Um porta-voz da polícia disse à Reuters nesta segunda-feira que a morte está sendo investigada como suicídio.

Kryst, que venceu o concurso de Miss EUA em 2019, tinha 30 anos.

"Com devastação e grande tristeza, compartilhamos a morte de nossa amada Cheslie", disse a família de Kryst em comunicado. "Sua grande luz foi aquela que inspirou outras pessoas ao redor do mundo com sua beleza e força."

Kryst obteve um MBA e um diploma em direito pela Wake Forest University, na Carolina do Norte. Antes de Kryst entrar no concurso de Miss EUA, ela trabalhou como advogada, fornecendo trabalho legal pro bono para presos que receberam sentenças de prisão injustas, segundo o Washington Post.

Ela fazia parte do grupo de cinco mulheres negras que venceram os cinco principais concursos de beleza do mundo naquele ano, pela primeira vez, noticiou o Post.

Após sua vitória, Kryst começou a trabalhar como correspondente do programa de entretenimento Extra.

"Nossos corações estão partidos. Cheslie não era apenas uma parte vital do nosso show, ela era uma parte amada de nossa família 'Extra' e tocou toda a equipe", disseram os produtores do show em comunicado.